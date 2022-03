À l’occasion de la 3e édition des Pégases, qui récompensent les meilleurs jeux vidéo français de l’année, le studio lyonnais Arkane, installé à Confluence, a décroché la première place pour son jeu de tir à la première personne "Deathloop".

Devant quelque 700 personnes, jeudi soir à la Cigale, à Paris, le studio lyonnais Arkane a raflé le titre de meilleur jeu vidéo français de l’année à l’occasion de la 3e édition des Pégases, qui récompensent les meilleures créations françaises. C’est pour son jeu Deahtloop, sorti en septembre 2021 sur PlayStation et PC, que l’entreprise créée à Lyon en 1999 et rachetée en 2021 par Microsoft s’est illustrée.

Cinq récompenses

Jeu de tir à la première personne, Deathloop repose sur une boucle temporelle, qui conduit le joueur à recommencer sans cesse la même journée, pour assassiner 8 protagonistes au fur et à mesure de sa progression. Présenté comme un jeu "chelou", entendre bizarre, par son créateur Dinga Bakaba, Deathloop était également en concurrence dans 7 autres catégories. Le jeu édité par l’Américain Bethesda repart finalement de Paris avec quatre récompenses en plus du meilleur de jeu de l’année, "l'excellence visuelle", "le meilleur game design", le "meilleur univers" et le nouveau "Pégase du public" décerné à l'issue d'un vote en ligne ouvert aux internautes.

Ces nombreuses récompenses viennent confirmer la qualité du jeu lyonnais, déjà adulé par la presse spécialisée à sa sortie. En France, le jeu vidéo serait actuellement la première industrie culturelle française en chiffre d'affaires avec 5,3 milliards d'euros générés en 2020, selon le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell), rapporte l’AFP.

