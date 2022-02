Lyon : arrêté après un cambriolage, un voleur blesse deux policiers

Surpris en plein cambriolage le 2 février en début de soirée, trois voleurs ont finalement pu être interpellés par les forces de l’ordre. Lors de leur transfert au commissariat, l’un d’eux s’en est pris physiquement à deux agents les blessant au visage.

L’interpellation de trois personnes suspectées d’avoir participé à un cambriolage dans le 5e arrondissement de Lyon le 2 février ne s’est pas faite sans heurts. Surpris par la propriétaire du logement qu’ils visitaient, les trois hommes ont rapidement pris la fuite avant de finalement être interceptés par des policiers dans le 3e arrondissement.

C’est lors de leur transfert au commissariat que l’un d’eux s’en est pris verbalement et physiquement aux policiers qui le transportait, blessant l’un des agents aux doigts et à la lèvre, avant de porter un coup de pied au visage d’un second policier une fois arrivé au poste de police.

L’auteur des violences a reconnu de manière partielle les faits de violence qui lui sont reprochés, en revanche, concernant le vol dont ils sont soupçonnés, lui et ses trois acolytes ont prétendu avoir trouvé les téléphones et autres appareils multimédias retrouvés en leur possession. Ils ont été présentés ce vendredi 4 février devant le juge des enfants donnant lieu à l’ouverture d’une enquête judiciaire.