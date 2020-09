Lyon : après une panne, le métro C à l'arrêt complet ce vendredi après-midi

Le métro C est à l'arrêt complet ce vendredi après-midi à Lyon. En raison d'une panne de signalisation à la station Croix-Paquet, dans les Pentes de la Croix-Rousse.

"Nous mettons à votre disposition des bus relais entre Croix-Rousse et Cuire qui desservent l'ensemble des stations de la ligne", précisent les TCL.

La reprise de la circulation normale n'est pas attendue avant demain matin, samedi, sur la ligne.

Ligne C - 13h35 - Ne circule plus - Bus relais de Croix-Rousse et Cuire - Reprise estimée samedi 26 septembre 2020 à 05h00 - . Panne de signalisation station Croix-Paquet.

— TCL infos trafic (@TCLtrafic) September 25, 2020