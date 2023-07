Selon l'ONG CleanCities, Lyon se classe en 8e position des villes européennes sur les transports partagés et à zéro émission, deuxième ville française après Paris.

L'organisation non-gouvernementale CleanCities a dévoilé lundi 17 juillet un classement de 42 villes européennes en matière de transports partagés et à zéro émission. Le classement se base sur des critères d'accès aux "vélos et trottinettes électriques, aux bornes de recharge, à l’autopartage de véhicules électriques et l’électrification des transports publics". Selon ce classement, Lyon prend la 8e et se classe deuxième ville française, derrière Paris.

Seules Copenhague et Oslo reçoivent une note de A. En France, Paris, 3e du classement, obtient une classification en B quand Lyon décroche un C avec un score de 52% (87%, 81% et 70% pour le podium).

Lyon arrive en 8e place du classement des villes pour les transports partagés et à zéro émission. @CleanCities

"Lorsque métropoles et municipalités mettent en place un cadre commun et adéquat, le changement survient rapidement" CleanCities

Lyon a une offre de 16,9 vélos et scooters partagés et 0,50 véhicule électrique partagé pour 1000 habitants. Le score est très bon concernant ce volet : il est de 85%. D'après CleanCities, la planification urbaine de Lyon, "axée sur la mobilité verte", "suggère que lorsque métropoles et municipalités mettent en place un cadre commun et adéquat, le changement survient rapidement".

Cependant, des améliorations sont encore possible pour la ville. Par exemple, les bus ne sont pas assez électrifiés (15%), et l'autopartage est encore peu développé.

"La pollution de l'air n'est pas une fatalité"

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, s'est exprimé sur ce résultat : "La campagne "Clean Cities" est importante pour convaincre les citoyens européens que la pollution de l'air n'est pas une fatalité mais une question politique qui peut être abordée".

Interdiction des trotinettes électriques : Paris bientôt déclassée

Et de poursuivre : "A Lyon, nous nous sommes engagés dans la lutte contre la pollution de l'air avec quatre leviers stratégiques : des investissements massifs dans les transports publics et les autres alternatives à la voiture individuelle, la régulation du trafic routier, la régulation des moteurs avec une zone à faibles émissions, et le soutien à l'électrification des véhicules".

Dernier point relevé par CleanCities : en raison de l'interdiction prochaine des trottinettes électriques à Paris, l'ONG prévoit que le score de la capitale perde dix points dans son score : de 70% à 60,8%, rapprochant les scores de Lyon et Paris.