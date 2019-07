Lyon : 125 antécédents judiciaires, il commet une série de cambriolage

Déjà incarcéré pour d'autres faits, un individu totalisant 125 antécédents judiciaires est soupçonné d'avoir commis une série de cambriolage sur l'agglomération de Lyon.

Un homme de 39 ans a été interpellé alors qu'il était déjà détenu dans la maison d'arrêt de Riom, dans le Puy-de-Dôme. Déjà connu des services pour 125 antécédents judiciaires, il a été identifié sur les images de vidéosurveillance de lieux où ont été commis des cambriolages début 2019. Son ADN a été également retrouvé. Il est soupçonné d'avoir commis une série de cinq vols par effractions dans des entreprises entre le 2 et le 14 avril 2019. Il aurait dérobé 26 ordinateurs et 3 disques durs. Il a reconnu les faits et sera convoqué devant la justice à l'automne. Après sa garde à vue, il a été réintégré en prison.