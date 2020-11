Lyon : 12 % de décès en plus dans la région par rapport à l'an dernier

Le nombre de décès survenus dans la région entre le 1er septembre et le 26 octobre de cette année est bien supérieur à ceux de 2019 et 2018 sur la même période.

Les statistiques fournies par l'INSEE ce vendredi démontrent que la région Auvergne-Rhône-Alpes a comptabilisé 11 326 décès, toutes causes confondues, sur la période allant du 1er septembre 2020 et au 26 octobre 2020.

Un nombre " provisoire ", précise l'organisme dans un communiqué, qui sera très probablement revu à la hausse mais qui témoigne déjà des ravages liés à l'épidémie de Covid-19 qui frappe la région.

11 326 décès dans la région, 2 383 dans le Rhône

Car pour 2020, ont dénombre 12 % de décès en plus par rapport à 2019 et 14 % de plus qu'en 2018, sur la période. Un bilan horrifique quand on sait qu'à l'échelle nationale, le pays a dû déplorer 7 % de décès en plus comparé à l'an dernier et 8 % par rapport à il y deux ans, sur ces mêmes dates.

Au niveau des départements, toujours sur cette période, le Rhône totalise 2 383 décès en 2020, contre 2 123 en 2019 (hausse de 12 %) et 2 041 en 2018.

Pire bilan pour la Loire et la Haute-Loire

Départements les plus touchés, la Loire et la Haute-Loire comptabilisent pour leur part une augmentation de 27 % des décès (respectivement 1 439 en 2020 contre 1 133 en 2019 pour la Loire, et 386 en 2020 contre 303 en 2019 pour la Haute-Loire).

Dans la région, seul le Cantal enregistre une baisse de la mortalité entre 2019 et 2020, passant de 329 à 290 (-12 %).