Lyon : 100 euros pour l'achat d'un vélo, comment percevoir cette aide ?

La métropole de Lyon renouvelle son programme pour aider à l'achat de certains types de vélo, dont les vélos à assistance électrique. Comment percevoir cette subvention que vous pouvez obtenir de manière rétroactive sous certaines conditions ?

Depuis cinq mois, le doute planait et le site dédié n'était plus mis à jour, se contentant de mentionner l'année 2018. Pourtant, la métropole de Lyon a bien choisi de renouveler son aide à l'achat de certains types de vélo, dont les modèles à assistance électrique. L'aide reste toujours de 100 euros, ce qui en fait l'une des plus faibles de France (lire aussi : pourquoi Lyon est-il aussi radin ?). Elle est cumulable avec celle du gouvernement de 100 euros, réservée au foyer non imposable.

La métropole de Lyon se distingue néanmoins sur deux points : il est possible de la toucher également lors de l'achat d'un vélo d'occasion, ainsi que pour les vélos à assistance électrique, mais aussi les vélos pliants, vélos-cargos ou familiaux. Il est possible de l'obtenir de manière rétroactive pour tous ceux qui ont acheté un vélo depuis le 1er janvier 2019.

Néanmoins, il ne faudra pas trop attendre pour en profiter. Alors qu'en 2018, le budget de la mesure était de 250 000 euros, soit une aide pouvant être accordée au 2 500 premiers demandeurs. En 2019, le budget n'est plus que de 140 000 euros (soit 1 400 demandes). Pour percevoir cette aide, il suffit de se rendre sur la page dédiée, de remplir le dossier et d'être très patient.

Enfin, pour ceux qui veulent s'acheter un beau vélo à assistance électrique, il faudra également réfléchir à la question du stationnement sécurisé et sur ce point, Lyon reste en retard (lire ici).