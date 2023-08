Loire : un appel à témoins pour retrouver une femme disparue à Firminy

Un appel a témoins a été lancé par la police nationale de la Loire pour retrouver une trentenaire disparue depuis dimanche.

Amandine Monnier, âgée de 32 ans, a quitté l'hôpital de Firminy dimanche 27 août aux alentours de 12 h 30. Elle n'a plus donné de nouvelles depuis. La police nationale de la Loire lance un appel à témoin pour tenter de la retrouver.

Plusieurs tatouages

La trentenaire est de type européenne, de corpulence mince, et a des cheveux bruns très courts, des yeux marron et mesure 1,77 m. Elle portait une veste de couleur noire/grise, un pantalon de type cargo de couleur marron/kaki, des baskets et une sacoche banane noire lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois.

Elle possède également un tatouage coloré à l'avant-bras gauche, un tatouage fleur de lotus au niveau de l'avant-bras droit et un tatouage représentant un hippocampe sur la cheville gauche.

Si vous disposez d’éléments susceptibles de pouvoir orienter les recherches et appuyer l’enquête en cours, veuillez contacter immédiatement le 17 ou le commissariat de Firminy au 04.77.40.15.40.