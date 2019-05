Les travaux prévus cette semaine sur les routes lyonnaises

De la fermeture du pont de Givors, sur l'A 47, à celle du Viaduc du Rhône, sur le périphérique nord, le point sur les travaux qui perturberont la circulation sur les route lyonnaise en cette semaine de l'Ascension.

Cette semaine de l'Ascension verra plusieurs axes de circulation perturbés par des travaux dans l'agglomération lyonnaise. ce sera notamment le cas sur l'A47. La circulation sera réduite à une seule voie entre Givors centre et Rive de Gier dans les deux sens, lundi et mardi de 21 heures à 6 heures le lendemain. Cela pour permettre des travaux de rénovation de la chaussée.

Le pont de Givors fermé

En parallèle, des travaux seront également réalisés sur le pont de Givors ce prochaines semaines. Si les travaux seront majoritairement réalisés sous circulation avec une réduction du nombre de voies et de leur largeur, des coupures pendant quelques nuits et les week-ends. Cette semaine la circulation sera interdite de jeudi soir (20h) à dimanche midi (12h) entre le Noeud de Ternay et Givors-Centre (échangeur n°9.1) en direction de Saint-Etienne. Idem entre Givors Ouest (échangeur n°10) et Chasse sur Rhône (échangeur n°8) en direction de Lyon

Boulevard urbain sud fermé de nuit

Des fermetures nocturnes sont prévus sur le Boulevard Urbain Sud lundi et mardi, de 21h à 6h le lendemain. La circulation sera interdite sur l'ensemble de l'axe en direction de l'A46 Sud, pour permettre des travaux d'entretien. Idem sur l'A432 où la circulation sera interdite entre la bifurcation avec l'A43 et St Laurent de Mûre en direction de Paris, pour permettre des travaux de rénovation de la chaussée.

Le viaduc du Rhône fermé en journée

Sur le boulevard périphérique nord lyonnais, le Viaduc du Rhône sera fermé de 10 heures à 16 heures mardi et mercredi, en direction de Paris. Les quais Bellevue et Charles Sénard verront quant à eux la circulation réduite mardi matin (de 9h30 à 13h) en amont du Tunnel Quai Bellevue, pour permettre des travaux d'élagage et de débroussaillage.

Travaux dans le tunnel Broteaux-Servient

Dans le centre de Lyon, le tunnel Brotteaux-Servient sera fermé mardi soir de 21 heures à) 6 heures le lendemain. Alors que le tunnel Vivier-Merle est toujours fermé dans le cadre des travaux de réaménagement du quartier de la PArt-Dieu et la voûte ouest de Perrache définitivement fermée.