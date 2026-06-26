Plusieurs travaux, ayant un impact sur la circulation, seront réalisés sur les routes du Rhône la semaine prochaine.

Plusieurs travaux perturberont le trafic sur les routes du Rhône la semaine prochaine. Du 29 juin au 3 juillet, des travaux préparatoires, avant réfection, seront en effet réalisés sur la RD311 à Saint-Martin-en-Haut. Une circulation par alternat sera mise en place lors des travaux.

Du 29 juin au 6 juillet, des travaux de réfection de la couche de roulement seront réalisés sur la RD337 à hauteur d'Ardillat. Les travaux nécessiteront de couper la circulation de l'axe pendant quatre jours.

Du 30 juin au 1er juillet, des travaux d'enrobé de caniveau et de drainage seront réalisés sur la RD31 à Saint-Vérand, entraînant une circulation alternée.

Enfin, des travaux de purge de la chaussée seront réalisés sur la RD56 à Ronno, nécessitant, ici aussi, une circulation par alternat.

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