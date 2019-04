Les stations de ski multiplient les canulars pour ce 1er avril

En matière de blagues, la montagne, ça vous gagne. Certaines stations de ski ont mis le paquet pour ce 1er avril.

Non contente d'être la plus haute station de ski d'Europe et de proposer le plus grand domaine skiable du monde, Val Thorens révolutionne les remontées mécaniques en lançant, dès la prochaine saison de ski, le télésiège-raclette. "Pour toutes les petites faims et éviter le "coup de mou de 11h" sur les pistes de ski, Val Thorens va concevoir plusieurs télésièges équipés d'un appareil à raclette installé sur le garde-corps et un distributeur de fromage à raclette individuel. Pendant la montée, chacun pourra donc déguster quelques morceaux de fromage fondu avant de repartir à ski." explique la station.

C'est le service de recherche et développement de la SETAM, la société des remontées mécaniques de Val Thorens, qui a mis au point l'appareil. La station a également lancé une grande campagne de sensibilisation à destination des skieurs pour porter le casque afin pallier aux "risques de chute du fromage fondu" explique Benjamin Blanc, directeur du service des pistes.

Circulation à gauche à Méribel

Du côté de Méribel, c'est la circulation à gauche qui a été mise en place dès ce lundi 1er avril dans toute la vallée. "En soutien aux anglais en vue du Brexit, la station de ski de Méribel met en place, dès aujourd'hui, la circulation à gauche sur l'ensemble de la commune des Allues." explique, dans un communiqué, la station de ski savoyarde (Tarentaise). Un clin d'oeil sympathique aux Anglais qui ont créé la station en 1938 pour qu'ils continuent de venir skier dans la station. "A l'époque il n'y avait pas de route, raconte Jean-Marie Choffel,auteur de "Méribel depuis 1938". Et quand elle a été goudronnée, il n'y avait qu'une seule voie, avec de chaque côté de la route à certains endroits ce qu'on appelait des "garages" pour permettre aux voitures de se parquer d quand la circulation se croisait. Donc ça veut dire qu'au départ il n'y avait ni gauche ni droite."

Une vidéo montre même des agents de la voirie mettre des panneaux de signalisation en place et un Anglais exprimer sa gratitude envers les Français. My gosh !

Distributeur de reblochon sur les pistes des Aravis

Quant à la station de ski de Manigod, dans le massif des Aravis, non loin, elle vient d'annoncer l'installation pour le prochain hiver des tous premiers distributeurs automatiques de reblochon en haut des pistes.

Une annonce qui fait écho à la découverte, par la gendarmerie de Savoie, d'anciens ouvrages attestant de la recette originale du reblochon qui, contrairement aux idées reçues, ne serait pas savoyard mais lyonnais. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par le parquet de Chambéry.