L'intersyndicale des sapeurs-pompiers du Rhône a lancé une campagne de communication choc, ainsi qu'une cagnotte en ligne pour "faire face au manque de financement de la part des élus".

Un pompier éreinté devant la colline de Fourvière en proie aux flammes... L'image générée par intelligence artificielle est choc. Et c'est justement l'effet recherché par l'intersyndicale des Sapeurs-Pompiers Professionnels de la métropole de Lyon et du département du Rhône, en grève depuis plusieurs mois. Dans la lignée de leurs dernières actions chocs et en marge de la diffusion de ce visuel frappant, les pompiers viennent d'ouvrir une cagnotte en ligne, pour faire appel à la générosité des Lyonnais, faute de pouvoir compter sur le financement des élus, disent-ils.

Pour une hausse de 12 millions d'euros de budget annuel

"En 15 ans, le nombre d’interventions a augmenté de 30% et dans le même temps les effectifs ont diminué de 10% mettant en danger la santé/sécurité de la population ainsi que celle des sapeurs-pompiers", affirme l'intersyndicale. En plus de faire face à un manque d'effectifs, les sapeurs-pompiers du Rhône estiment être "parmi les moins bien payés de France, avec cependant une sollicitation opérationnelle particulièrement élevée".

Face à ce constat, ils réclament l'embauche de personnels supplémentaires pour pallier la hausse du nombre d'interventions, ainsi que des revalorisations salariales. Ces mesures nécessiteraient une hausse de 10 à 12 millions d'euros de budget annuel pour le SDMIS, selon l'intersyndicale qui a donc fixé son objectif à 12 millions d'euros sur la plateforme HelloAsso. Dans les faits, difficile d'imaginer qu'une telle somme soit perçue, surtout en sachant que les pompiers ne demandent aux citoyens "qu'une participation symbolique de 1 euro" afin de "démontrer l'intérêt et le soutien que nous apporte la population".

A lire et regarder aussi : Pompiers de Lyon et sa métropole : vers une grève jusqu'au printemps ?

"Pour que Lyon ne devienne pas un nouveau Los Angeles"

Pour davantage interpeller l'opinion publique, les sapeurs-pompiers du Rhône n'hésitent pas à faire le parallèle avec les violents incendies qui ont ravagé Los Angeles début janvier, et où des dizaines de postes de pompiers étaient vacants. Ils appellent à "ne pas reproduire les mêmes erreurs" que la mairie de Los Angeles qui avait décidé d'amputer le budget réservé à la lutte contre les incendies de 17 millions de dollars (sur 837 millions) pour l'année 2024-2025. Et l'intersyndicale de conclure : "nous nous battons donc pour vous, car moins de financement et de volonté politique pour les services de secours entrainent des conséquences irréversibles sur les personnes et les biens".

En plus de la mobilisation de la population via la cagnotte et la pétition en ligne, les pompiers espèrent sentir ce soutien lors d'une journée de rassemblement prévue le lundi 27 janvier, à partir de 7 heures du matin, devant les locaux de la Métropole de Lyon.