Les musiques emblématiques de la saga Harry Potter en concert à Lyon en 2022

Les célèbres musiques de la saga Harry Potter seront jouées début 2022 dans l’amphithéâtre de la Cité internationale de Lyon, pour le plus grand plaisir des Potterhead, nom donné aux fans inconditionnels des films. Un invité surprise, membre de la famille Weasley, sera également présent lors de cet événement.

Le célèbre Hedwige’s Theme, principal thème musical des films Harry Potter, résonnera bientôt au coeur de la Cité internationale de Lyon.

Le 24 mars 2022, le public pourra réécouter les plus belles musiques de la saga interprétées par l'orchestre philharmonique de Londres, lors d'une expérience musicale qui fera "battre le cœur de tous les fans de Harry Potter un peu plus vite". Les bandes originales des films, composées par John Williams (quatre fois oscarisé), Patrick Doyle, Nicolas Hooper et Alexander Desplat, seront jouées lors de ce "voyage musical" ouvert aux sorciers comme aux moldus.

Grâce à une mise en scène unique, le spectacle promet de plonger les spectateurs dans un "monde d’enchantement", via une technologie avancée alliant effets visuels et sonores.

Un invité surprise

Un acteur mythique des films Harry Potter sera également présent lors de ce concert "unique en son genre", qui donnera vie à l'univers de Poudlard. Le mystère reste cependant pour l'instant entier sur l'identité de ce dernier. Seul indice : il s'agira d'un membre de la famille Weasley.

La billetterie pour l'événement est d'ores et déjà ouverte, avec des places disponibles à partir de 49,90€.