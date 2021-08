Les Jeux Paralympiques s'ouvrent à Tokyo avec cinq Grand Lyonnais en lice

Lundi 24 août, Tokyo lance les XVIes Jeux paralympiques. Parmi les 138 athlètes français sélectionnés, cinq sont installés dans la Métropole de Lyon.

Du 24 août au 5 septembre, Tokyo accueille les Jeux paralympiques. Avec de nouvelles chances de médailles pour la France et pour la ville de Lyon. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 avaient été synonymes d’une belle moisson pour la Capitale des Gaules, avec notamment deux médailles d’or et plusieurs médailles d’argent. Pour les Jeux paralympiques, cinq athlètes qui s’entraînent dans la Métropole de Lyon sont en lice pour être médaillés.

En athlétisme, on retrouvera Angelina Lanza, championne d’Europe du 200 m et du saut en longueur en 2018, licenciée au club Lyon athlétisme. En cyclisme, Alexandre Lloveras, sociétaire du tandem club rhodanien, tentera de monter sur le podium avec son coéquipier Corentin Ermenaul.

Les pongistes bien représentés

Le sport où la ville de Lyon sera la plus représentée est sans nul doute le tennis de table. Ce sera l’occasion de découvrir le talent d’Isabelle Lafaye, multiple championne du monde, et de Maxime Thomas du club sportif Charcot, mais aussi d’assister aux matches d’Anne Barneoud, médaillée de bronze par équipe en 2008 à Pékin et qui est licenciée au club de tennis de table de Gerland Lyon.

Le mardi 24 août se tient la cérémonie d'ouverture, et les premières épreuves de tennis de table se tiendront dès le 25 août.