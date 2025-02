Les agents de la direction informatique de la Métropole de Lyon en grève 

Les agents de la Direction informatique de la Métropole de Lyon étaient en grève vendredi 14 février. Ils dénoncent notamment des salaires trop bas et l’emploi trop courant de prestations externes.

Salaires en deçà de ceux du privé, problème de recrutement, primes refusées ou recours "trop courant et trop coûteux" à des prestations externes, les agents de la Direction informatique de la Métropole de Lyon étaient en grève vendredi 14 février.

"Perte de souveraineté" et "mise en danger" du système informatique

Dans un communiqué, le syndicat CFTC de la collectivité écologiste dénonce les conditions de travail de ses agents. Le syndicat tire par ailleurs la sonnette d’alarme concernant le manque de renouvellement des contrats "malgré un poids du numérique ainsi que des charges de travail de plus en plus importants." Pour pallier ce problème, la Métropole de Lyon ferait donc appel à des prestataires "qui coûtent a minima deux fois plus cher qu’un fonctionnaire. Voici un exemple criant : dans un service comptant 13 personnes, 5 prestataires prennent des missions de fonctionnaires pour 836 000 € sur 2024", assure-t-il. Le syndicat craint par ces pratiques "la perte de souveraineté du système informatique et sa mise en danger."

Une inquiétude rejoint par la colère. Toujours selon le syndicat, une centaine d’agents arrivés après 2015 se serait vu refuser l’équivalent d’une prime de fin d’année. Une prime que les agents de la Communauté Urbaine touchent. "C’est la proverbiale goutte d’eau qui fait déborder le vase", s’insurge encore la CFTC. Les agents auraient, depuis novembre 2024, essayer d’entamer un dialogue avec la Métropole de Lyon, mais celui-ci aurait laisser place, pour l’heure, à des "discussions infructueuses."

