Le trafic de la ligne TER reliant Lyon à Saint-Etienne perturbé ce vendredi

La ligne reliant Lyon à Saint-Etienne est perturbée depuis 7 heures ce vendredi 25 mars. D'autres liaisons TER de la région sont également touchées.

Réveil compliqué pour les Lyonnais voulant rejoindre Saint-Etienne (ou l'inverse) vendredi 25 mars. Depuis 7 heures ce matin, plusieurs TER sont supprimés entre la capitale des Gaules et son voisin stéphanois. En cause : l'addition de travaux et d'un mouvement de grève. "Des modifications d’horaires sont mises en place pour certaines lignes de la Loire", indique-t-on à la SCNF Auvergne-Rhône-Alpes.

🚦#FlashinfoTERAURA 8h : le trafic est perturbé sur les lignes Lyon<>Bourgoin<>Grenoble/Chambéry et St-Étienne-Lyon

Respectivement, pour le 1er axe le système d’ouverture des barrières d’un passage à niveau était en panne, pour le 2e axe la signalisation ferroviaire dysfonctionne — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) March 25, 2022

D'autres lignes touchées

Outre Lyon/Saint-Etienne, les lignes TER Lyon Grenoble/Chambéry sont également touchées. En cause, un système d'ouverture des barrières d'un passage à niveau en panne, selon la SCNF.