Le spectacle son et lumière de la cathédrale Saint-Jean en images

Après trois ans d'absence, le show historique son et lumière revient à la cathédrale Saint-Jean, chef d'oeuvre de l'art médiéval.

Fort du succès de son premier opus, il y a trois ans, le spectacle son et lumière de la cathédrale Saint-Jean revient, cet automne, pour une deuxième saison. Après une plongée immersive au temps des bâtisseurs, début XIVe siècle, alors que la cathédrale est en construction - non sans rappeler Les Piliers de la Terre de Ken Follett - , "Lyon née de la lumière" s'intéresse à une longue période de deux siècles.

Tout commence avec l'épisode tragique connu sous le nom de "Tumulte du Rhône". Octobre 1711. Un soir d’automne, une noble dame rentre chez elle. Il fait déjà sombre mais le trajet s’achève : plus qu’un pont à traverser et elle se retrouvera chez elle, pense-t-elle dans un soupir. Elle ne le sait pas encore, mais un instant plus tard, elle aura commis l’irréparable provoquant involontairement le "Tumulte du Rhône" avec ses 241 victimes.

Immersif

En réparation et pour soulager son immense culpabilité, Mme de Servient, au soir de sa vie, lègue ses maisons et toutes ses terres aux démunis, ça sera sa “Part à Dieu”. Ce médaillon devient le fil conducteur du scénario, passée de façon fortuite, par héritage, donné en secret ou trouvé en terre, entre les mains de nombreuses figures lyonnaises : André-Marie Ampère, homme de science, Frédéric Ozanam, fondateur de la société de Saint Vincent de Paul, Marceline Desbordes-Valmore, poète, témoin de la révolte des Canuts, le docteur Albéric Pont, "réparateur" de gueules cassées, la mère Élise Rivet, religieuse résistante et martyr en 1945 ou encore Joseph Laval, résistant…

Un spectacle vivant, son et lumière immersif (180 figurants, 400 costumes, 24 vidéos projecteurs laser, 400 projecteurs) qui se tient du 18 octobre au 17 novembre 2024, à la cathédrale Saint-Jean de Lyon, à raison de spectacles par soir, à 18h30 et 21h, d'une durée d' 1h20.

