Le spécialiste de la réparation de l'électroménager Murfy recrute 15 personnes dans l'Ain, l'Isère et le Rhône

Le seconde main a le vent en poupe. En pleine croissance, l'entreprise Murfy, spécialiste de la réparation de l'électroménager, recrute une quinzaine de personnes pour son site de reconditionnement de Saint-Priest.

C'est un métier qui a de l'avenir. À l'heure où le marché de seconde main décolle, les réparateurs deviennent très courtisés. L'entreprise Murfy, spécialiste de la remise en état d'appareils électroménagers, recrute ainsi une quinzaine de personnes pour son atelier de reconditionnement de Saint-Priest dans la banlieue de Lyon et pour les réparations réalisées dans l'Ain, l'Isère et le Rhône. Le groupe, qui couvre la moitié du territoire en France, a réalisé plus de 40 000 réparations en 2021.

Le service de réparation de Murfy est disponible dans la région lyonnaise et les alentours depuis septembre 2019. Il couvre près de 300 communes sur les trois départements du Rhône, l'Isère et l'Ain, soit plus d’un million de foyers. Avec une dizaine de techniciens en CDI sur la zone Murfy à donner une seconde vie (réparation et reconditionnement) à près de 8 000 appareils soit plus de 500 tonnes de déchets évités.

La PME recherche des techniciens débutants et expérimentés. Ces professionnels seront amenés à intervenir chez des particuliers pour des réparations à domicile et à reconditionner des appareils pour ceux basés dans les zones où Murfy dispose d’ateliers. Les contrats proposés pour ces postes sont en CDI.

Pour plus d'informations rendez-vous sur : https://murfy.fr/nous-rejoindre/techniciens