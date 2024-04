Le skateur John Textor, président de l'OL, fait le show au Brésil

John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Présent au Brésil pour un festival de skateboard, John Textor, président de l'Olympique Lyonnais, a fait le show sur la planche.

On connaissait John Textor en homme d'affaire et en président de l'OL. On connaissait un peu moins le John Textor grand amateur de skateboard. Dans des vidéos diffusées ce weekend sur les réseaux sociaux, le président et propriétaire de l'Olympique Lyonnais a été filmé casque sur la tête et planche au pied.

John Textor lors du Saquarema Surf Festival.



Il a fait du skate avec Pedro Vita pic.twitter.com/fJ33Ug7GDU — Max (@MaxOL69) April 21, 2024

Présent au Brésil dans le cadre d'un festival de skateboard, le Saquarema Surf Festival, l'homme d'affaire américain a montré de belles aptitudes sur le bitume. Ancien grand espoir du skateboard américain, avant une grave blessure à la tête dans les années 80, l'Américain de 58 ans a montré qu'il avait encore de beaux restes.

Que ce soit sur un half pipe ou au sol, celui que les supporters lyonnais surnomment à présent "Johnny Hawk", en référence à la légende du skateboard Tony Hawk, a fait le show. Pour le plus grand bonheur des Lyonnais et des Lyonnaises qui ont déjà hâte de voir le président de l'OL place Louis-Pradel haut lieu du skateboard lyonnais.