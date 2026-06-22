La boucherie-charcuterie d'Ambérieu-en-Bugey, dans l'Ain, a remporté le championnat de France du saucisson 2026 avec sa recette à la truffe et à la pistache.

Le séchoir du Bugey, boucherie-charcuterie-traiteur installée Ambérieu-en-Bugey dans l'Ain, a été sacré champion de France du saucisson 2026 lors du concours national organisé à Paris. Le titre récompense son saucisson à la truffe et à la pistache. Gérée par Alexis Burlaud, en charge de la production, et son épouse Marion, responsable de la vente, l'entreprise décroche son deuxième titre national, après celui obtenu il y a deux ans avec leur chorizo.

Le couple a repris en 2019 une boucherie halal en faillite, rachetée aux enchères. Démarrée à deux, l'entreprise compte aujourd'hui seize personnes et a acquis, en 2021, un laboratoire de fabrication dédié, distinct du magasin de vente directe. Dès l'origine, les gérants ont fait le choix d'une charcuterie sans nitrites ni colorants, à base de porcs fermiers plein air de la région, fournis par un éleveur local et l'abattoir Porc Fermier d'Auvergne.

"Je trouve que c'est avant tout une victoire d'équipe", souligne Alexis Burlaud, qui met en avant une entreprise qui "ressemble un peu à une famille". Il se dit également fier que la charcuterie sans nitrites "puisse se distinguer, parce qu'avant personne ne voulait en entendre parler".

L'équipe du Séchoir du Bugey devant leur magasin. @LeSéchoirDuBugey

Selon le gérant, chaque distinction médiatique peut doubler la production des produits concernés du jours au lendemain, le saucisson médaillé servant de porte d'entrée vers le reste de la gamme. L'entreprise fait toutefois face à de fortes charges, notamment la hausse du prix du boeuf, qui a selon lui "quasiment doublé" depuis l'ouverture, sous l'effet d'une demande soutenue (notamment de restaurateur) et d'une offre réduite, encore diminuée par la dermatose nodulaire survenue cet hiver.

Le palmarès 2026 du Séchoir du Bugey comprend aussi un deuxième prix national de charcuterie aux Pays-Bas et deux prix d'honneur au concours de la meilleure saucisse, en Bretagne-Normandie, pour sa saucisse nature et sa saucisse basque. L'entreprise prévoir de participer l'an prochain au championnat national du saucisson, avec un objectif, conserver son titre.