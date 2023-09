Le recteur de la Grande mosquée de Lyon invite à "cesser de pointer du doigt" les musulmans

Dans un communiqué, le recteur de la Grande mosquée de Lyon revient sur l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires.

Alors que la polémique autour de l'interdiction de l'abaya dans les collèges et lycées a agité la rentrée scolaire, le recteur de la Grande mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, invite les responsables politiques "à cesser de pointer du doigt les citoyens de confession musulmane, comme s'ils étaient les responsables de tous les maux dont souffre aujourd'hui notre pays".

Un habit "qui n'a rien de religieux"

Dans un communiqué diffusé ce mercredi, celui qui est aussi président du conseil des mosquées du Rhône déplore qu'à "l'occasion d'un rendez-vous aussi important (la rentrée scolaire, Ndlr), l'abaya soit le sujet essentiel de la politique de la rentrée et qu'on accorde à cet habit, qui n'a rien de religieux, autant d'importance dans notre pays".

Kamel Kabtane estime ainsi que l'interdiction de ce vêtement suscite des amalgames, des "raccourcis faciles" et des "parallèles dangereux entre le port de l'abaya et la radicalisation ou les actes terroristes", en référence aux propos d'Emmanuel Macron dans une interview accordé à Hugo Décrypte. Le chef de l'Etat a lancé : "On ne peut pas faire comme s’il n’y avait pas eu l’attaque terroriste et l’assassinat de Samuel Paty dans notre pays, et ça s’est fait…" Tout en se défendant néanmoins de faire un parallèle.

"Le CMR exprime sa confiance dans les institutions de la République, et espère que l'école restera pour toujours, le creuset où s'acquiert les savoirs, les savoir-faire et savoir-être, nécessaires, pour aider nos enfant à devenir des citoyens responsables et solidaires", conclut le recteur de la Grande mosquée de Lyon.