Le Quatuor Debussy ouvre ses portes au public pour la Fête de la Musique

Les quatre musiciens ouvriront les portes de leur résidence artistique à l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ) de Lyon, au cœur du quartier de la Croix-Rousse, pour la soirée du 21 juin.

Afin de célébrer la Fête de la Musique 2021, malgré le couvre-feu à 23h qui sera toujours de vigueur, le Quator Debussy organisera dans ses jardins une soirée de concerts festive. Le quatuor à cordes français, fondé à Lyon en 1990, veut pour la 4ème année consécutive mettre la musique et la notion de partage à l'honneur.

Musiciens amateurs ou professionnels auront la chance de se produire bénévolement sur scène afin de rendre cet art accessible pour toutes et tous. Cet événement sera aussi l'occasion de "favoriser les rencontres entre les ensembles et formations locales" et d'imaginer "de nouvelles formes de concerts participatifs et insolites" selon les organisateurs.

Le Choeur Lucette, le Choeur Les Groix-Roussiens, le Choeur Les Enchanteurs, le Quatuor Héméra ou encore le Quatuor Debussy sont les noms que vous pourrez par exemple retrouver sur la scène ouverte, décrite comme "festive et conviviale". L'événement se déroulera au 3 rue Philippe de Lassalle, Lyon 4ème, à partir de 17h. L'entrée sera libre mais conditionné au respect des règlementations sanitaires.

Durant la journée, le Quatuor Debussy partira également à la rencontre des lyonnais pour un "temps d'échange et de rencontre" afin de transformer cette Fête de la Musique en "une véritable expérience humaine et artistique".