Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes se rendra au salon Equita à Lyon

Le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke se rendra mercredi 30 octobre au salon Equita à Eurexpo près de Lyon. Cette nouvelle édition marquera les 30 ans du salon devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés d'équitation et les familles.

De 500 chevaux en 1995, 200 exposants et éleveurs présents, 3 000 places de tribunes et 42 000 visiteurs, le salon est passé en 2023 à près de 3 500 chevaux, plus de 800 exposants, 7 000 spectateurs en tribune et plus de 191 000 spectateurs. L’édition anniversaire promet de grands moments de célébration, avec des surprises pour tous les visiteurs, comme le promet l'organisation.

"La Région est fière d’accueillir et de soutenir un événement si prestigieux sur son territoire", indique-t-elle dans un communiqué de presse.