Le parquet national antiterroriste saisi après l’agression d’un surveillant au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a apporté son soutien au surveillant agressé. Le détenu, condamné pour terrorisme, a été placé en garde à vue.

Après l’agression d’un surveillant du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) par un détenu mercredi 24 juin, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a indiqué que le parquet national antiterroriste (PNAT) s’est saisi de l’affaire. Le garde des Sceaux a par ailleurs précisé sur ses réseaux sociaux que le suspect avait été placé en garde à vue. L'agent avait été attaqué au cou et à la tempe avec un stylo.

Et d’ajouter : "Tout mon soutien à l’agent pénitentiaire de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, blessé à la suite d’une violente agression par un détenu. Notre considération est immense pour les courageux agents pénitentiaires qui effectuent une mission essentielle pour la sécurité des Français."

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Le détenu condamné pour terrorisme

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, le détenu, Arthium A, est actuellement condamné à 12 ans de prison pour terrorisme. En 2025, il avait notamment rejoint la branche syrienne d’Al-Qaïda.

"Dans un contexte de tensions croissantes en détention, où les personnels sont quotidiennement exposés à des comportements imprévisibles et violents, ces faits interrogent une nouvelle fois sur les conditions d’exercice de nos missions", dénonce par ailleurs le syndicat FO Justice, qui estime que le port du gilet pare-lame est "indispensable mais contraignant" pour réduire les zones exposées "laissant malheureusement le visage et le cou comme principales zones vulnérables." Il exige que "les mesures les plus fermes soient prises à l’encontre de son auteur et salue la prise en charge rapide de l’agent."