Actualité
Centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier @CM

Le parquet national antiterroriste saisi après l’agression d’un surveillant au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier

  • par C.M.
  • 1 Commentaire

    • Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a apporté son soutien au surveillant agressé. Le détenu, condamné pour terrorisme, a été placé en garde à vue.

    Après l’agression d’un surveillant du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) par un détenu mercredi 24 juin, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a indiqué que le parquet national antiterroriste (PNAT) s’est saisi de l’affaire. Le garde des Sceaux a par ailleurs précisé sur ses réseaux sociaux que le suspect avait été placé en garde à vue. L'agent avait été attaqué au cou et à la tempe avec un stylo.

    Et d’ajouter : "Tout mon soutien à l’agent pénitentiaire de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, blessé à la suite d’une violente agression par un détenu. Notre considération est immense pour les courageux agents pénitentiaires qui effectuent une mission essentielle pour la sécurité des Français."

    Lire aussi : Un surveillant du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier attaqué par un détenu avec un stylo

    Le détenu condamné pour terrorisme

    Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, le détenu, Arthium A, est actuellement condamné à 12 ans de prison pour terrorisme. En 2025, il avait notamment rejoint la branche syrienne d’Al-Qaïda.

    "Dans un contexte de tensions croissantes en détention, où les personnels sont quotidiennement exposés à des comportements imprévisibles et violents, ces faits interrogent une nouvelle fois sur les conditions d’exercice de nos missions", dénonce par ailleurs le syndicat FO Justice, qui estime que le port du gilet pare-lame est "indispensable mais contraignant" pour réduire les zones exposées "laissant malheureusement le visage et le cou comme principales zones vulnérables." Il exige que "les mesures les plus fermes soient prises à l’encontre de son auteur et salue la prise en charge rapide de l’agent."

    à lire également
    Privé de son terrain, le FC Lyon Croix-Rousse disposera d'un nouveau stade dès la rentrée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Privé de son terrain, le FC Lyon Croix-Rousse disposera d'un nouveau stade dès la rentrée 14:40
    Le parquet national antiterroriste saisi après l’agression d’un surveillant au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier 14:10
    Bertrand Menay
    Bertrand Menay succède à Catherine Pautrat et devient président de la Cour d'appel de Lyon 13:36
    Le projet ASCENT de l’Institut Laue-Langevin obtient 1,4 million d’euros de la Commission européenne 13:00
    Marion Sessiecq
    Canicule : la maire du 3e demande des mesures d'urgence pour les personnes mises à l'abri place de Milan 12:40
    d'heure en heure
    Les (rares) nuits théâtrales de Fourvière 12:20
    Pont du Roulet
    Métropole de Lyon : le pont du Roulet fermé aux automobilistes en juillet 12:02
    Hôtel de ville mairie Lyon
    Indemnités des élus à Lyon : les conseillers d’arrondissement délégués reconnus, mais rien pour ceux sans délégation 11:48
    Escapades en Haute-Savoie : accueillant pays du Mont-Blanc 11:38
    Exposition : une saison étasunienne haute en couleur à Saint-Étienne 11:05
    En images : une ouverture très transalpine pour Jazz à Vienne 10:55
    Nuits de Fourvière : Angelin Preljocaj sublime Le Lac des cygnes 10:40
    Autouroute A43
    Bison Futé : un week-end de vacances anticipées plutôt calme sur les routes de la région 10:25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut