Privé de son terrain, le FC Lyon Croix-Rousse disposera d'un nouveau stade dès la rentrée

La Ville de Lyon va investir plus de 500 000 euros, aux côtés de Caluire-et-Cuire, pour rénover le terrain Pierre-Bourdan. Le FC Lyon Croix-Rousse, privé de son site des Chartreux après l'incendie de l'internat voisin, pourra y reprendre ses activités dès septembre.

La Ville de Lyon a validé le lancement de la rénovation du terrain de football Pierre-Bourdan, à Caluire-et-Cuire, afin d'offrir une nouvelle base au FC Lyon Croix-Rousse. Le club avait perdu l'accès à son principal terrain d'entraînement après l'incendie de l'internat de l'Institution des Chartreux, le 1er avril dernier.

L'opération, d'un montant de 503 000 euros, sera financée à 60 % par la Ville de Lyon et à 40 % par la Ville de Caluire-et-Cuire. Les travaux porteront notamment sur le remplacement de la pelouse synthétique, la modernisation des équipements, l'amélioration du drainage et l'installation de nouveaux pare-ballons.

Une convention prévoit la mise à disposition gratuite du terrain pour une durée de quatre ans. Fort de près de 800 licenciés, le FC Lyon Croix-Rousse pourra ainsi préparer la rentrée sportive dans des conditions pérennes.