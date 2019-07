Le jeune Mexicain porté disparu est passé par Lyon

Un jeune Mexicain qui séjournait en France a été porté disparu ce mardi. Il est passé par Lyon.

Ivan Francisco Mireles Zamarrón, un jeune Mexicain de 21 ans, est porté disparu depuis ce mardi. Se trouvant en France pour ses études, il devait prendre l'avion samedi 27 à Paris pour rejoindre sa famille au Mexique. Mais celle-ci est restée sans nouvelles de lui.

Sur l'un des selfies postés par le jeune homme, on reconnaît Lyon, les quais et la piscine du Rhône. La disparition a été signalée aux autorités françaises ce mardi, par l'intermédiaire du Consulat du Mexique. Des recherches sont en cours et la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire de Paris a ouvert une enquête.