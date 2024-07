Le Festival Tout l'monde dehors s'installe dans le 1ᵉ arrondissement

Le Festival Tout l'monde dehors fait son grand retour à Lyon avec plus de 180 évènements en plein air et gratuits. Au programme : danse, chant, musique et théâtre ; un festival riche en culture !

Familles, amis et fanatiques de culture, le Festival Tout l'monde dehors revient cette année. Focus sur le premier arrondissement lyonnais qui accueille 17 des 180 évènements depuis le 3 juillet, et jusqu'au 25 août.

Un mois de juillet sous le signe de l'abondance culturelle

Dès le 9 juillet, rendez-vous au Jardin Clos Saint-Benoît, pour assister au concert narratif Rhapside aux mélodies slaves et grecques, accompagné de chants et poèmes en français. Le 12 juillet, le musée des Beaux-Arts présentera Lord Elgin et les marbres du Parthénon, une lecture retraçant le destin des marbres du Parthénon de l'Acropole d'Athènes, prises par Lord Elgin en 1801 et désormais exposés au British Museum de Londres. Enfin, un spectacle époustouflant de danse acrobatique en duo, prendra lieu le 16 juillet au Jardin des Chartreux.

Pour ceux qui auraient envie de mettre la main à la pâte, L'Eté en Pentes Douces proposera une diversité d'activités, pour petits et grands, avec des concerts, des ateliers et des spectacles.

Ultime voyage en août

Pour se trémousser, plongez dans l'univers du swing, cette danse née dans les années 20, au rythme rebondissant et jovial dérivant du jazz, les 8 et 22 août sur l'Esplanade de la Grande Côte.

Le musée des Beaux-Arts accueillera quatre nouveaux évènements. Ces temps forts vous feront voyager au monde merveilleux des arbres (2 août), pour poursuivre le périple vers l'univers de Bacchus (9 août). Cette balade continuera en mer avec un Victor Hugo qui racontera le combat d'un héros contre une pieuvre (16 août), avant de conclure au cloître du palais Saint-Pierre pour découvrir un lieu magique aux multiples facettes (23 août).

Programmation complète ici.