Le festival Télérama revient pour sa 24e édition dans les cinémas de Lyon

Du 19 au 25 janvier 2022, le festival Télérama se tient partout en France. Dans la Métropole de Lyon, de nombreux cinémas sont partenaires.

Le festival Télérama est l'occasion de voir ou revoir les 16 meilleurs films de 2021, dont un coup de coeur jeune public, et six avant-premières, dans des cinémas indépendants. Il se tient du 19 au 25 janvier. À Lyon, l'institut Lumière, le Comoedia et le Ciné Duchère y participent. On retrouve aussi Le Zola à Villeurbanne, le Toboggan à Décines, le Ciné-Rilleux à Rilleux... Tous les cinémas partenaires sont à retrouver ici.

Parmi les films à l'honneur, on retrouve : Annette de Léos Carax, Julie (en douze chapitre) de Joachim Trier, Dune par Denis Villeneuve, La loi de Téhéran de Saeed Roustayi, Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert, Nomadland de Chloé Zhao... et d'autres.

Toutes les séances sont au tarif de 3,50 euros.