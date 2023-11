Le cycliste lyonnais Victor Lafay, recrue phare de Decathlon-AG2R La Mondiale 

À 27 ans, le natif de Lyon Victor Lafay, qui a brillé sur le dernier Tour de France, rejoint l’équipe française de cyclisme AG2R, fraîchement renommée Decathlon-AG2R La Mondiale.

Très en vue lors des premiers jours du Tour de France 2023, dont il avait remporté la deuxième étape, à Saint-Sébastien, en parvenant à s'extraire du peloton des favoris sous la flamme rouge, le cycliste Victor Lafay donne un nouvel élan à sa carrière. À 27 ans, le natif de Lyon va quitter l’équipe Cofidis pour intégrer les rangs de la formation AG2R.

"Faire briller le maillot"

Fraîchement renommée Decathlon-AG2R La Mondiale, après le départ de Citroën, qui était partenaire titre, l’équipe dirigée par Vincent Lavenu accueillera également Bruno Armirail, champion de France du contre-la-montre en 2022, et le sprinteur irlandais Sam Bennett. Les nouvelles recrues de l’équipe française rouleront sur des vélos Van Rysel, la marque de Décathlon dédiée à la performance.

Recrue phare de la formation, Victor Lafay sera épaulé par les cadors de l’équipe Benoît Cosnefroy et l'Autrichien Felix Gall, 8e du dernier tour. "Des rêves, des objectifs, j'en ai plein", a glissé Victor Lafay, qui souhaite "faire briller le maillot" bleu et blanc de l’équipe. Il visera également des courses comme Liège-Bastogne-Liège, le Tour de France et qui sait, les Jeux olympiques.