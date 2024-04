C'est officiel : la plus grosse opération culinaire de Lyon vient d'être signée. Et elle promet de faire des étincelles (version étoiles Michelin).



Avec, bon an mal an, 190 créations de restaurants par an à Lyon (et une cinquantaine de radiations pour 3 974 tables - chiffres CCI avril 2024), pourquoi choisit-on de vous parler de l'ouverture d'un restaurant en particulier ? Pour deux raisons : parce que, primo, c'est l'une des plus grosses opérations immobilières lyonnaise en matière culinaire, deuxio, les auteurs forment le duo à quatre mains (et couple dans la vie) le plus en vue et le plus prometteur de la ville. Tabata et Ludovic Mey avaient défrayé la chronique en janvier 2020 en ouvrant Food Traboule, un food court gourmand et branché dans la mythique Tour Rose.

Deux semaines plus tard, ils décrochaient une étoile dans la promotion Michelin pour leurs Apothicaires, dans le quartier Foch (6e). Qu'ils ont vendu en avril 2023 "pour aller plus loin". Ils avaient été sur le dossier de la reprise d'Orsi où ils avaient prévu un gastro et dix suites, l' "aboutissement de leur carrière" étant un hôtel-restaurant.

Pour l'heure, ils viennent, mercredi 24 avril 2024, de signer le rachat de la belle brasserie Le Théodore, toujours à Foch : fonds de commerce et 25% des murs. Cinq mois de travaux sont prévus, avec création de deux cuisines et deux restaurants. Total de l'opération : 4 millions d'euros, avec un pôle d'investisseurs ("pas de fonds d'investissement") qui "aiment la bouffe". Au menu : une cuisine "de tradition française", avec des "recettes au cordeau d'Escoffier" déclinées dans une brasserie de 54 couverts et un gastro de 22 couverts (et une terrasse de 80 places). Ce sera une cuisine "plus identitaire" (lui), "plus introspective" (elle) "mais toujours très lisible" (les deux). Avec, pour fil rouge la célébration de l'art de vivre à la française avec, notamment, un service au guéridon et derniers assemblages devant le client. Même s'ils ne courent pas après les étoiles, le Michelin n'a qu'à bien se tenir car ces deux oiseaux pourraient bien décrocher la Lune.