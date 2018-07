Le classement des plus grandes fortunes lyonnaises

Le magazine économique Challenges a publié son traditionnel classement des 500 plus grandes fortunes française, dont Bernard Arnault tient la tête avec 73 milliards d'euros. A Lyon, le classement est toujours dominé par Marcel Mérieux (Biomérieux), avec de belles progressions pour Jean-Michel Aulas (Holnest) et Bruno Rousset (April-Evolem) en 2018.

En 10 ans la fortune des 500 Français les plus riches a doublé, quand le PIB n'a progressé que de 12 %. Mieux, elle a quadruplé pour les dix premiers. A leur tête, Bernard Arnault est passé de 18 milliards à 73 de fortune professionnelle. Malgré la mauvaise pub des Panama Papers et du film Merci Patron, l'homme le plus riche de France n'a jamais été aussi... riche précisément. Domicilié en Belgique, le patron de LVMH est aussi l'Européen le plus riche selon le media suisse Bilan. Il profite de la bonne forme de l'industrie du luxe. Ces 500 premiers de cordée pèsent 650 milliards d'euros, soit et 30 % % du PIB hexagonal. "Un pognon dingue" pour reprendre Emmanuel Macron.

Jean-Michel Aulas, 9e fortune lyonnaise

Ce classement du magazine Challenges se base sur les fortunes professionnelles, comprenant actifs cotés ou non, mais n'intègre pas les biens personnels. A ce petit jeu, ils sont une centaine à dépasser le milliard d'euros. Parmi eux quelques industriels lyonnais sont traditionnellement toujours bien classés. C'est le cas de Alain Mérieux, à la tête de l'entreprise Biomérieux, basée à Marcy-l'Etoile, qui domine ce classement local. La famille Lescure (group SEB) et Laurent Burelle (Plastic Omnium), complètent le podium. A noter la présence de la famille Chapoutier à la 448e des plus grandes fortunes françaises. On remarquera aussi la forte progression de Jean-Michel Aulas, de la 410e place l'an dernier à la 153e cette année. Belle performance aussi pour Jean-Claude Lavorel et sa famille (Lavorel Hotels) qui gagne 126 places en un an.

Les grandes fortunes lyonnaises dans le détail :

Alain Mérieux (Biomérieux) : 5,5 milliards d'euros - 16e fortune de France

: 5,5 milliards d'euros - 16e fortune de France Famille Lescure (Seb) : 3 milliards d'euros - 32e fortune de France

: 3 milliards d'euros - 32e fortune de France Laurent Burelle (Plastic Omnium) : 2,9 milliards d'euros - 34e fortune de France

: 2,9 milliards d'euros - 34e fortune de France Norbert Dentressangle : 1,6 milliards d'euros - 55e fortune de France

: 1,6 milliards d'euros - 55e fortune de France Christian Latouche (Fiducial*) : 1,3 milliards d'euros - 76e fortune de France

: 1,3 milliards d'euros - 76e fortune de France Christian Boiron (Boiron) : 900 millions d'euros - 101e fortune de France

: 900 millions d'euros - 101e fortune de France Familles de Grandry et Baguenault de Puchesse (Descours et Cabaud) : 750 millions d'euros - 125e fortune de France

: 750 millions d'euros - 125e fortune de France Bruno Rousset (April-Evolem) : 650 millions d'euros - 147e fortune de France

: 650 millions d'euros - 147e fortune de France Jean-Michel Aulas (Holnest) : 600 millions d'euros - 153e fortune de France

: 600 millions d'euros - 153e fortune de France Philippe Foriel-Destezet (Adecco) : 600 millions d'euros - 153e fortune de France

: 600 millions d'euros - 153e fortune de France Christophe Gruy et sa famille (MAIA) : 300 millions d'euros - 292e fortune de France

: 300 millions d'euros - 292e fortune de France Jean-Claude Lavorel et sa famille (Lavorel Hotels) : 400 millions d'euros - 220e fortune de France

: 400 millions d'euros - 220e fortune de France Bruno Schnepp (groupe Carso) : 250 millions d'euros - 341e fortune de France

: 250 millions d'euros - 341e fortune de France Famille Aguettant : 160 millions d'euros - 460e fortune de France

: 160 millions d'euros - 460e fortune de France Jean-Claude Condamin (Sogelym Dixence) - 160 millions d'euros - 460e fortune de France

*A travers sa branche médias, Fiducial est propriétaire de Lyon Capitale