Laurent Wauquiez quitte la présidence des Républicains

Légende : Lauret Wauquiez et François-Xavier Bellamy tenaient le dernier grand meeting de Républicains, mardi 21 mai, à l’Astroballe de Villeurbanne © Ludovic Séré

Dimanche soir, une semaine après la débâcle des élections Européennes pour son parti, Laurent Wauquiez a annoncé sa démission de la présidence des Républicains.

Le score des Républicains aux élections Européennes (8,48 %) aura eu raison de son président Laurent Wauquiez. Ce dernier a annoncé dimanche soir sa démission durant le 20 heures de TF1 : "les victoires sont collectives, et les échecs sont solitaires. C’est comme ça. Il faut que je prenne mes responsabilités". Souhaitant que la droite se "reconstruise" et ne voulant pas être un "obstacle", il a annoncé "prendre du recul".

Depuis une semaine, Laurent Wauquiez était mis sous pression par les ténors du parti, l'encourageant plus ou moins directement à démissionner. Laurent Wauquiez avait pris la tête des Républicains depuis un an et demi. C'est le vice-président délégué Jean Leonetti qui assurera l'intérim.

Cette démission pourrait marquer un net retour de Laurent Wauquiez en région Auvergne-Rhône-Alpes dont il est toujours le président.