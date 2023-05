L’arrêt du métro A provoqué par un "départ de feu" sur la ligne à Lyon

Les pompiers sont intervenus ce mardi matin pour un départ de feu entre le stations Foch et Hôtel de Ville du métro A. (Photo Guillaume Lamy)

Le métro A est arrêté depuis 7 heures environ en raison d’un début d’incendie entre les stations Foch et Hôtel de Ville. Le feu est éteint, mais le métro restera à l’arrêt au moins jusqu’à 10 heures.

Près de 70 pompiers sont mobilisés depuis 7h20 environ en raison d’un début d’incendie sur la ligne A du métro, qui est totalement arrêtée. D’après le SDMIS, "un départ de feu d’origine électrique" est survenu ce matin sur un boîtier électrique entre les stations de métro Foch et Hôtel de Ville. Selon les premiers éléments que nous avons pu collecter, une rame de métro aurait arraché des câbles provoquant ce début de feu.

Du côté des services des TCL on confirme l’incident, en précisant toutefois que d’après leurs informations il y aurait eu un dégagement de fumées, mais pas de flammes à proprement parler. Aucune rame ne s’étant retrouvée bloquée entre les stations, les pompiers n’ont pas eu à évacuer de voyageurs et l’incident n’a pas fait de blessés.

Reprise partielle après 10 heures

Vers 9 heures, les pompiers nous ont précisé à l’issue de l’ensemble de leurs reconnaissances qu’il n’y avait plus de fumées et que l’incendie était maîtrisé. Toutefois, la circulation du métro A ne reprendra pas pour le moment. D’après les services de Keolis, l’exploitant du réseau TCL, « des équipes de maintenance électrique et voie sont sur place pour déterminer ce qu’il s’est passé ». Ces investigations devraient permettre une reprise partielle de la ligne autour de 10h15 dans un premier temps.