La voiture toujours plus lente dans Lyon

Lyon Capitale a comparé les temps de trajet en voiture entre différentes villes de la Métropole et la place Bellecour sur les cinq dernières années.

En 2018, nous avions calculé les temps de transport entre les mairies des différentes communes de la métropole et la place Bellecour. Six ans plus tard, nous avons actualisé le tableau et le constat est souvent sans appel. Pour rejoindre la Presqu’île, les automobilistes doivent être un peu plus patients. En moyenne, le temps de transport s’est allongé de trois minutes.