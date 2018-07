La compagnie aérienne Emirates a décidé d'augmenter la fréquence des vols sur la ligne Lyon-Dubaï dès le 2 août prochain.

À partir du jeudi 2 août, la ligne Lyon-Dubaï exploitée par Emirates augmente sa fréquence. Il sera possible de voyager tous les jours de la semaine pour rejoindre les Emirats arabes unis avec deux vols ajoutés - les mardi et jeudi - aux cinq déjà planifiés. Les vols se feront à bord de Boeing 777-300ER qui contient 3 classes : 8 suites privées en première classe, 42 sièges en classe affaires et 304 sièges en classe économique. L'ajout des deux vols sur la ligne fait suite à une observation : entre 2013 et 2017, il y a eu une augmentation de 55 % de passagers entre Lyon et Dubaï. Les vols peuvent être réservés dès à présent.