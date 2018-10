La ligne de métro D ne circule plus à Lyon

Suite à un incident technique, la ligne D ne circule plus à Lyon ce lundi 1er octobre.

Depuis 14h20, la ligne D du métro de Lyon ne circule plus. Un incident technique paralyse actuellement le trafic et TCL n'est pas en mesure de donner une heure de reprise. Selon nos informations, il s'agit d'un problème de radio et de communication sur la ligne, un type de panne particulièrement rare. Plus aucun métro ne circule entre Gare de Vaise et Gare de Vénissieux, des bus relais sont actuellement mis en place pour effectuer les trajets.

La ligne B est également impactée par ce même incident technique, la station Oullins n'est plus desservie. Des bus relais sont mis en place entre Gerland et Oullins.

Mise à jour à 14h50 : précision sur le type de panne

Lire aussi :