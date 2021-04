La Foire de Lyon 2021 est annulée

Les organisateurs annulent aujourd'hui la Foire de Lyon pour l'année 2021, à cause de la crise sanitaire. La prochaine édition est prévue pour le 8 mars 2022.

La Foire de Lyon est officiellement annulée pour l'année 2021. Les organisateurs ont annoncé ce matin via le site officiel de la Foire, que cette annulation est causée par la crise sanitaire de la Covid-19.

Pour rappel, cette édition devait se dérouler du 19 au 27 juin. La prochaine édition est donc prévue pour le 8 mars jusqu'au 28 mars 2022.

Les responsables expliquent dans le communiqué : "les incertitudes engendrées par la 3ème vague actuelle empêchent la construction et la préparation dans de bonnes conditions de Foire de Lyon. Nous sommes évidemment déçus puisque malgré notre engagement, des mois de travail pour se réinventer, s’adapter et se projeter, la réalité de la situation et du calendrier nous impose de prendre cette décision qui est aujourd’hui la plus raisonnable."

Les événements intégrés comme Innova’Lyon, Little Big Fair et Kidexpo Lyon sont eux aussi de facto déprogrammés.