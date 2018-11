L214 publie une nouvelle vidéo sur l’élevage et l'abattage des truites

Après les vidéos d'élevage intensif et d'abattage de porcs, poulets et autres races à viande, L214 vient de tourner un nouveau document sur la production de truites dans le sud-ouest de la France.

Dans une nouvelle enquête, l'association lyonnaise L214 a publié une nouvelle vidéo sur une pisciculture de truites et un abattoir basés dans le sud-ouest. “Des entreprises du groupe Aqualande, principal producteur français (trois truites fumées sur quatre vendues en France sont produites par le groupe sous les marques Ovive, Landvika, Labeyrie ou en marque distributeur) et plus gros producteur européen de truites, avec deux abattoirs et une cinquantaine de piscicultures partenaires”, précise l'association.

Comme d'habitude, tournée en caméra cachée, la vidéo de L214 montre “le peu d’espace dont disposent les truites élevées dans des bassins surpeuplés, du premier jour de leur vie jusqu’à leur chargement dans des camions pour l’abattoir”. “Du fait de la promiscuité et des densités d’élevage très élevées, les poissons sont particulièrement sensibles aux maladies et souffrent de stress, d’agressions et de blessures. La surpopulation conduit à une mauvaise qualité de l’eau et à un manque d’oxygène chronique pour les poissons, qui respirent avec difficulté”, poursuit l'association basée à Lyon.

Des conditions d'élevages similaires dans les piscicultures bio et non bio, assure L214. Cette dernière va demander la création d’une mission d’information sur les conditions d’élevage et d’abattage dans la filière piscicole à l’Assemblée nationale.