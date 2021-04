L'Orchestre national de Lyon joue pour le personnel soignant

L'Orchestre national de Lyon propose des concerts en tête à tête auprès du personnel soignant de Lyon, dès aujourd'hui. Un concert donné en visioconférence.

Alors que toutes les scènes artistiques de Lyon et du reste de la France sont fermées, l'Auditorium-Orchestre national de Lyon propose des concerts... en tête à tête. Après avoir organisé les concerts en catimini auprès des résidents des EHPAD au cours de l'été 2020, l'Orchestre national de Lyon propose une pause musicale aux soignants des Hôpitaux Civils de Lyon.

Un moment de grâce offert "en signe de reconnaissance et de remerciement à leur dévouement" annonce un communiqué.

Dès aujourd'hui, plusieurs concerts leur sont proposés. L'idée est originale - et peut être pas très pratique : le soignant se connecte, durant sa pause, en visioconférence avec l'orchestre et ce dernier lui joue des extraits de musique classique. Le communiqué explique : "la salle de pause devient alors un lieu où la musique prend vie, et offre un instant d'évasion, de gaieté et d'émotion".

Un projet étonnant.