Eugenie Le Sommer et Selma Bacha avec le maillot de l’Olympique Lyonnais. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L'Olympique Lyonnais s'est imposé assez tranquillement 6-0 sur la pelouse de Galatasaray, remportant son cinquième succès en Ligue des champions en autant de matchs.

C'est une affaire qui roule pour l'OL féminin en Ligue des champions. Jeudi soir, à Istanbul, les coéquipières d'Ada Hegerberg ont enregistré une cinquième victoire en autant de matchs face à une faible équipe de Galatasaray (6-0). Une nouvelle victoire qui leur permet de s'assurer de finir à la première place de leur groupe.

Déjà qualifiées pour les quarts de finale après leur victoire face à la Roma lors de la précédente journée, les joueuses de l'OL n'ont fait qu'une bouchée des Turques qui découvrent la compétition européenne cette année.

Le festival lyonnais

Dans une rencontre déséquilibrée et avec un onze de départ légèrement remanié (Hegerberg, Bacha et Sombath étaient titulaires pour la première fois de la saison en C1), l'OL a rapidement pris les choses en main. A la pause, les Lyonnaises menaient déjà 3-0 grâce à Hegerberg, Dabritz et un but contre son camp de Jackmon.

Au retour des vestiaires Wendie Renard, Danielle Van de Donk et Eugénie Le Sommer ont participé au festival lyonnais. L'attaquante de l'OL s'est ainsi offert son 50e but en Ligue des champions, quelques secondes après son entrée sur la pelouse.

Mercredi prochain, l'OL tentera de boucler cette campagne de poules de la meilleure des manières en recevant Wolfsburg à domicile.