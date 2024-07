L'enseigne Dunkin Donuts s’installe à Lyon

Dunkin’ Donuts sign. Dunkin’ Donuts is an American global doughnut company and coffeehouse chain.

La célèbre enseigne américaine s'installe à Lyon. L'ouverture est prévue en 2025.

Avis aux amateurs de Donuts. Le célèbre établissement américain Dunkin Donuts arrive à Lyon, d'ici 2025. Depuis sa création en 1950, la maison s’est développée dans près de 40 pays. La chaîne proposera de déguster tous ses produits phare. Donuts et beignets nature ou fourrés, et aussi ses boissons chaudes, et notamment son café très réputé.

Lire aussi : On a testé A Casa Ferreira, la boutique de Pasteis de Nata à Lyon

Au menu : Donuts et café

Un accord a été conclu entre Inspire Brands, le propriétaire du Dunkin’, et QSRP, Quick Service Restaurant Platform (plateforme de restauration rapide, en français) pour s’implanter sur le marché. La chaîne proposera de déguster tous ses produits phare. Donuts et beignets nature ou fourrés, et aussi ses boissons chaudes, et notamment son café très réputé.