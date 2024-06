L'Asvel éliminé par Paris aux portes de la finale

Pas de miracle pour l'Asvel. Les Villeurbannais se sont inclinés face à Paris lors du match 5 de leur demi-finale. Les Parisiens affronteront Monaco en finale.

Après la défaite jeudi soir à l'Astroballe, on savait que l'Asvel allait devoir réaliser un petit exploit sur le parquet de l'Adidas Arena. Mais les Villeurbannais se sont finalement inclinés 98-92 face à Paris dans un match 5 indécis jusqu'au bout. C'est bien Paris qui rejoint Monaco en finale de championnat, pour la première fois de son histoire.

C'est pourtant l'Asvel qui avait pris les choses en main dans ce dernier match de cette demi-finale et dans une Adidas Arena bouillante. Grâce à Nando de Colo et Paris Lee, les hommes de Pierric Poupet menaient après quelques minutes de jeu. Mais les Parisiens, emmenés par un TJ Shorts en grande forme (28 points, 9 passes) ont rapidement repris les commandes du match pour tourner devant à la pause (50-43). L'Asvel n'était pas mort et allait même revenir sur les talons des locaux grâce aux gâchettes Edwin Jackson et Nando De Colo.

Indécis jusqu'au bout

Dans un final irrespirable, c'est TJ Shorts et Nadir Hifi qui ont pris les choses en main. Le premier a inscrit un jump shot magnifique et un lancer tandis que le second s'est offert un panier primé dantesque, en déséquilibre, à 13 secondes de la fin. Un trois points qui enterra définitivement les espoirs de l'Asvel dans cette demi-finale et qui envoya Paris disputer, face à la Roca Team, une nouvelle finale dans une saison d'or et déjà historique pour le club parisien.

Déjà éliminé en demi-finale la saison dernière, l'Asvel ne remportera pas de titre cette année. Trop inconstant en début de saison et loin du niveau de l'Euroligue, les Villeurbannais ont donc conclu leur saison sur cette défaite frustrante face à Paris.