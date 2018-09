Kaamelott : Alexandre Astier en rencontre / dédicace à Lyon

A l'occasion de la sortie de l'intégrale de Kaamelott en Blu-Ray et DVD, les fans pourront rencontrer Alexandre Astier à Lyon.

Une rencontre / dédicace avec Alexandre Astier à Lyon, ça ne se refuse pas. Selon le Progrès, le réalisateur et acteur lyonnais sera en dédicace à la Fnac Bellecour le 10 octobre, à l'occasion de la sortie de l'intégrale de Kaamelott en Blu-Ray et DVD. Les six livres seront réunis dans un beau coffret de 13 blu-ray : pour une durée totale de 2 970 minutes, bonus compris. Ainsi, le 10 octobre, les fans pourront repartir avec une signature, et lui casser les pieds avec la question habituelle : "Quand sortira le film Kammelott au cinéma ?".