L’Isère renforce sa politique en faveur de la sécurité routière

Le département de l’Isère a annoncé le 23 juin vouloir renforcer la sécurité et les aménagements pour les cyclistes et les deux roues motorisées

La sécurité routière est une priorité pour le département de l’Isère. Le mardi 23 juin, Jean-Pierre Barbier président du département, et Bernard Perazio, vice-président en charge des mobilités et de la construction publique, ont présenté une politique départementale en faveur des vélos et des deux roues motorisées. Trois rapports seront votés vendredi 26 juin à l’assemblée départementale. Deux porteront sur les aménagements cyclables et un sur les actions en faveur des deux roues motorisées.

Ces rapports sont portés par les prochains évènements importants du territoire, notamment avec l’accueil du Tour de France ainsi que les championnats de France de cyclisme. Le département a créé avec des associations d’usagers « un guide permettant d’appuyer l’amélioration et le développement des infrastructures cyclables », indique le communiqué de presse. Un nouveau dispositif d’aide aux communes, intercommunalités et syndicats sera soumis au vote vendredi 26 juin. « Principale différence avec le précédent règlement : sera accordé jusqu’à 1 M€ par demandeur sur une période de 3 ans ».

"Concrètement, 100 000 euros seront votés vendredi"

Pour les actions en faveur des deux roues motorisées, le département a développé une charte de sécurité de 2RM (deux roues motorisées) élaborée avec la Fédération française des motards en colère (FFMC). Cette charte vise à faire évoluer les aménagements routiers, l’entretien des routes et les actions de sensibilisation et de prévention. « Concrètement, 100 000 euros seront votés vendredi pour continuer la mise en place d’écrans moto sur les dispositifs de retenue, dans les virages », annonce le communiqué de presse. Pour rappel, le département de l’Isère gère 4 701 km de routes départementales dont 1000 km au-dessus des 800 m d’altitudes, ainsi que 370 km de pistes cyclables, de voies vertes et de véloroutes. « La collectivité a soutenu 72 projets depuis 2022 portés par des communes, des intercommunalités et de syndicats aménageurs isérois pour un montant de 5,7 M€, ce qui correspond à leur achèvement à 41 km d’aménagements cyclables », indique le communiqué de presse du département.