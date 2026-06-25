Actualité

L’Isère renforce sa politique en faveur de la sécurité routière

  • par Laura Pierrez

    • Le département de l’Isère a annoncé le 23 juin vouloir renforcer la sécurité et les aménagements pour les cyclistes et les deux roues motorisées

    La sécurité routière est une priorité pour le département de l’Isère. Le mardi 23 juin, Jean-Pierre Barbier président du département, et Bernard Perazio, vice-président en charge des mobilités et de la construction publique, ont présenté une politique départementale en faveur des vélos et des deux roues motorisées. Trois rapports seront votés vendredi 26 juin à l’assemblée départementale. Deux porteront sur les aménagements cyclables et un sur les actions en faveur des deux roues motorisées. 

    Ces rapports sont portés par les prochains évènements importants du territoire, notamment avec l’accueil du Tour de France ainsi que les championnats de France de cyclisme. Le département a créé avec des associations d’usagers « un guide permettant d’appuyer l’amélioration et le développement des infrastructures cyclables », indique le communiqué de presse. Un nouveau dispositif d’aide aux communes, intercommunalités et syndicats sera soumis au vote vendredi 26 juin. « Principale différence avec le précédent règlement : sera accordé jusqu’à 1 M€ par demandeur sur une période de 3 ans ». 

    "Concrètement, 100 000 euros seront votés vendredi"

    Pour les actions en faveur des deux roues motorisées, le département a développé une charte de sécurité de 2RM (deux roues motorisées) élaborée avec la Fédération française des motards en colère (FFMC). Cette charte vise à faire évoluer les aménagements routiers, l’entretien des routes et les actions de sensibilisation et de prévention. « Concrètement, 100 000 euros seront votés vendredi pour continuer la mise en place d’écrans moto sur les dispositifs de retenue, dans les virages », annonce le communiqué de presse. Pour rappel, le département de l’Isère gère 4 701 km de routes départementales dont 1000 km au-dessus des 800 m d’altitudes, ainsi que 370 km de pistes cyclables, de voies vertes et de véloroutes. « La collectivité a soutenu 72 projets depuis 2022 portés par des communes, des intercommunalités et de syndicats aménageurs isérois pour un montant de 5,7 M€, ce qui correspond à leur achèvement à 41 km d’aménagements cyclables », indique le communiqué de presse du département.

    à lire également
    .
    La société drômoise Prodeval s'allie à Teréga Solutions pour valoriser le CO2 de la méthanisation

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    .
    La société drômoise Prodeval s'allie à Teréga Solutions pour valoriser le CO2 de la méthanisation 17:09
    sarselli ehpad
    Face aux canicules, la Métropole de Lyon déploie un "plan de climatisation raisonné" 16:53
    L’Isère renforce sa politique en faveur de la sécurité routière 16:35
    JO 2030 : Grégory Doucet veut une cérémonie d’ouverture dans le centre-ville de Lyon 16:30
    Un réacteur de la centrale du Bugey mis à l'arrêt en raison des fortes chaleurs 16:22
    d'heure en heure
    avion easyjet lyon (@VG)
    Easyjet annonce une nouvelle destination au départ de Lyon pour cet hiver 15:59
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Caricature antisémite à Lyon 2 : le professeur suspendu 18 mois 15:46
    Haute-Savoie : Craft ouvre sa première boutique européenne à Chamonix 15:34
    Saint-Priest : un homme tué à l'arme blanche dans un hôtel d'hébergement d'urgence 15:32
    Isabelle Decker nommée présidente de Roche Diagnostic France 15:19
    Métropole de Lyon : Élodie Roux de Bézieux chargée d’une "mission spéciale" sur les violences sexistes et sexuelles 14:55
    Festi’Mômes revient à la Croix-Rousse pour une matinée dédiée aux tout-petits 14:33
    "Cette affaire est politique" : à Lyon, Doucet veut une commission des violences sexistes et sexuelles après la plainte contre Roman Abreu 14:15
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut