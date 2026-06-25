L'un des réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey est à l'arrêt depuis ce jeudi 25 juin au matin en raison des fortes chaleurs.

En cette période caniculaire, EDF Bugey avait alerté sur une baisse de production d'électricité. Ce jeudi 25 juin, deux réacteurs, dont un de la centrale nucléaire du Bugey (Ain) ont été mis à l'arrêt.

Le réacteur n°3 de la centrale aindinoise est à l'arrêt depuis ce matin, 9 heures, pour "causes externes liées à l'environnement". Alors qu'EDF se sert habituellement de l'eau des fleuves et rivières pour refroidir les installations des sites nucléaires, cet arrêt vise à respecter des obligations environnementales pour protéger la faune et la flore.

Pas de panique néanmoins, le gestionnaire du réseau de haute tension RTE, indiquait mercredi à l'AFP que "la France dispose des moyens de production pour couvrir les besoins en électricité des Français, y compris en cas d’arrêt de moyens de production."

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