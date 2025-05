Avant son entrée en lice, ce lundi en fin d'après-midi, dans son dernier Roland-Garros, la Lyonnaise a fait passer un message sur les réseaux sociaux.

Cela pourrait être sa dernière apparition sur les courts de Roland-Garros. La Lyonnaise Caroline Garcia fera son entrée en lice, ce lundi 26 mai, dans l'après-midi (pas avant 14h30), sur le court Suzanne Lenglen. Elle défiera l'Américaine Bernardi Pera, 83e joueuse mondial.

La Française, ancienne 4e mondial en 2018 et actuellement à la 144e place mondial, a annoncé il y a quelques jours prendre sa retraite dans les prochaines semaines. Sur ses réseaux sociaux, elle écrit : "Plus que jamais, j’aurai besoin de votre soutien et de votre amour. Je donnerai tout ce que j’ai pour continuer à faire vivre ce rêve. J’ai énormément travaillé ces dernières semaines pour être prête à temps pour ce jour".

En espérant pour la Lyonnaise qu'il ne s'agisse pas là de son dernier jour sur la terre battue de Roland-Garros. À noter qu'en 2025, Caroline Garcia l'avait emporté à Indian Wells contre son adversaire du jour.