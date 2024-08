Isère : Grenoble Alpes classée parmi les 150 "meilleures universités du monde"

L'université Grenoble Alpes reste dans le top 150 des meilleures universités au monde selon le classement de Shanghai 2024.

L'université Grenoble Alpes se place dans le top 150 des meilleures universités du monde selon le classement de Shanghai 2024 dévoilé jeudi 15 août. "Au niveau national l’UGA maintient également sa place de 5e université française et 1e université en région aux côtés des universités d’Aix-Marseille et de Strasbourg après les 4 établissements d’Ile-de-France : Université Paris Saclay, PSL, Sorbonne Université, et Paris Cité", se félicite-t-elle dans un communiqué de presse.

Et d'ajouter : "Les bons résultats de l’UGA pour l’édition 2024 du classement global de Shanghai confirment la qualité de la recherche menée au sein des structures de recherche de l’UGA et des organismes de recherche nationaux. Ils révèlent ainsi la pertinence de la politique scientifique mise en œuvre par l’UGA." Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'université Claude Bernard Lyon 1 arrive dans le top 300. L'Ecole normale supérieure de Lyon est quant à elle dans le top 400.

Pour rappel, ce classement prend en compte : le nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les anciens élèves ; le nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les chercheurs ; le nombre de chercheurs les plus cités dans leurs disciplines pendant les dix dernières années ; le nombre d'articles publiés dans Nature et Science pendant les cinq dernières années ; le nombre d'articles indexés dans Science Citation Index, et Social Sciences Citation Index ; la performance académique au regard de la taille de l'institution.