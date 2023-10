Interruption du trafic ferroviaire sur l’étoile stéphanoise durant deux jours

Le trafic ferroviaire sera interrompu vendredi 3 et samedi 4 novembre sur l’étoile stéphanoise en raison de travaux de maintenance en gare de Saint-Étienne.

La fin de semaine promet d’être compliquée à Saint-Étienne pour les utilisateurs réguliers des trains de la SNCF. En raison d’importants travaux de maintenance prévus en gare de Saint-Étienne Châteaucreux vendredi 3 et samedi 4 novembre, le trafic ferroviaire sera interrompu durant 48 heures sur "l’étoile stéphanoise".

🚧 Vendredi 3 et samedi 4 novembre, d’importants travaux de maintenance en gare de Saint-Étienne entraineront l’interruption du trafic ferroviaire sur l’étoile stéphanoise.

🚌 Des cars avec dessertes adaptées seront mis en place.

Des autocars de remplacement

Les trains ne circuleront donc plus entre Saint-Étienne et Rive-de-Gier, Saint-Étienne et Montbrison, Saint-Étienne et Firminy ainsi que Saint-Étienne et Roanne. Des autocars seront affrétés pour maintenir la circulation entre ces villes. Sur la ligne Lyon-Saint-Étienne, la circulation des trains reprendra à partir de Rive-de-Gier. Au sud, sur la ligne Saint-Étienne - Le Puy-en-Velay le trafic ferroviaire sera opérationnel à partir de Firminy.

Un second week-end d’interruption du trafic, entraînant les mêmes contraintes, est prévu le week-end des 18 et 19 novembre.