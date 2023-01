Il frappe les pompiers venus l’aider et s’enfuit de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône

Des pompiers et policiers ont déposé plainte après s’être fait frapper, crachés dessus et avoir été outragés par un homme d’une trentaine d’années à Villefranche-sur-Saône lundi 16 janvier.

Il était près de 20 heures, lundi 16 janvier, lorsque des sapeurs-pompiers de Villefranche-sur-Saône qui intervenaient rue de Thizy ont été frappés par la personne qu’ils venaient aider. Finalement transporté à l’hôpital, l’homme de 31 ans se serait de nouveau montré violent en s’échappant du centre hospitalier. Dans sa fuite, il aurait notamment jeté une barrière de sécurité sur un véhicule de l’hôpital.

Alertés, les policiers ont réussi à l’interpeller, non sans avoir été victimes de rachats et d’outrages selon eux. Placé en garde à vue après la plainte des pompiers et des policiers, l’homme a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.