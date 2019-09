Ikea, "une promesse de méga bouchons", le coup de gueule d'un député

Yves Blein, député La République en marche du Rhône, a choisi de ne pas se rendre à l'inauguration d'Ikea Grand Parilly. Sur son site Internet, il s'inquiète de la saturation du trafic sur le secteur et regrette que cet espace n'ait pas été utilisé pour "oxygéner la ville".

"Bien qu'invité à l'inauguration d'Ikea du Grand Parilly, je ne m'y rendrai pas". Sur son site Internet, le député du Rhône, Yves Blein, consacre un billet à "une fête" qui est pour lui "tout sauf un heureux événement".

"Une promesse de méga bouchons"

Il craint ainsi que ce plus grand Ikea d'Europe, associé à un Leroy Merlin, sature encore plus un périphérique qui l'est déjà, "Pour les Vénissians et les Lyonnais du 8e arrondissement, c’est surtout une promesse de méga bouchons [...] À l’heure où les villes ont besoin de respirer, il eut été plus judicieux d’utiliser ces espaces encore disponibles pour verdir et oxygéner la ville".

Le député La République en marche craint pour la suite : "On avait promis que le Puisoz permettrait de “recoudre” Vénissieux avec le reste de l’agglomération. Au lieu de cela, c’est un véritable mur qui se dresse désormais entre Vénissieux et Lyon !".

Enterrer le périphérique ?

Il regrette par ailleurs qu'aucun nouvel aménagement n'ait été pensé : "au lieu de mettre de l’argent public dans des bretelles d’autoroute, on aurait pu enterrer le périphérique et aménager par dessus des circulations en mode doux et des liaisons avec Lyon". Et si 60 nouveaux emplois sont créés pour 40 000 m² de surface d'activité, selon Yves Blein, le site du Puisoz aurait "pu accueillir entre 400 et 600 emplois industriels ou tertiaires nouveaux". Dans tous les cas, dès ce mardi matin, la circulation était déjà difficile aux abords du nouveau magasin (lire ici). Le premier samedi pourrait s'annoncer particulièrement difficile en terme d’accessibilité.